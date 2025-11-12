35χρονος επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού

Περιπετειώδης ήταν η σύλληψη ενός 35χρονου στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Τρίτης (12.11.25) όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με πρωταγωνιστή τον 35χρονο.

Σύμφωνα με το tempo24.news ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και αντιστάθηκε σθεναρά απωθώντας και χτυπώντας τους με τα χέρια.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες, με τον συλληφθέντα να επιχειρεί να αποσπάσει το όπλο αστυνομικού από τη θήκη του, χωρίς ωστόσο -ευτυχώς- να τα καταφέρει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα κλοπής.