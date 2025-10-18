35 νέοι δόκιμοι αστυφύλακες κατατάχτηκαν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας

Χθες το πρωί, στο Αστυνομικό Μέγαρο Αχαΐας στην Πάτρα, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Ταξίαρχο Ιωάννη Μπούμη, υποδέχτηκε τους τριάντα πέντε νέους δόκιμους αστυφύλακες, από την Αχαΐα, οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές μέσω της διαδικασίας των πανελληνίων εξετάσεων.

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας Υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης συνεχάρη τόσο τους νέους συναδέλφους, όσο και τους γονείς τους για την επιτυχία τους και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία.

Οι τριάντα πέντε νέοι συνάδελφοι παρουσιάζονται στις Σχολές Αστυφυλάκων, όπου έχουν καταταγεί, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη βασική τους εκπαίδευση, ενώ ενημερώθηκαν παράλληλα για τα διαδικαστικά θέματα της εισαγωγής τους.