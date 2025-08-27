33χρονος έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Αναστάτωση και ταραχή προκλήθηκε πριν λίγη ώρα στα Ιωάννινα, όταν ένας 33χρονος άνδρας βρέθηκε στο κενό από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Σωστικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα και δίνουν μάχη να κρατήσουν τον άνδρα στη ζωή.

Διαβάστε επίσης

Κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr κάνουν λόγο για πτώση χωρίς εμπλοκή τρίτων, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.