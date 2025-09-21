33 συλλήψεις μετά από εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Στερεά Ελλάδα

33 συλλήψεις στις τακτικές εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 19-09-2025, σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες σχεδιάστηκαν από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας και ακολούθως οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας των ανωτέρω Νομών, είχαν ως στόχο την πρόληψη των κλοπών και διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τον εξονυχιστικό έλεγχο οχημάτων και της νόμιμης κυκλοφορίας αυτών, τον εντοπισμό φυγόποινων, την προσαγωγή υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέγχθησαν: -1.432- άτομα εκ των οποίων –1.342- ημεδαποί και –90- αλλοδαποί, καθώς και –1.206- οχήματα.

Προσήχθησαν: -49- άτομα, εκ των οποίων –42- ημεδαποί και –7- αλλοδαποί.

Συνελήφθησαν: -33- άτομα, εκ των οποίων -29- ημεδαποί και -4- αλλοδαποί και συγκεκριμένα:

-5- ημεδαποί, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. -1- ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. -4- αλλοδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. -2- ημεδαποί, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. -2- ημεδαποί, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). -5- ημεδαποί, για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

-5- ημεδαποί, για παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού.

για παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού. -1- ημεδαπός, για παράνομη υπαίθρια κατασκήνωση.

-1- ημεδαπός, για παραεμπόριο.

-7- ημεδαποί, για λοιπά αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

-15- άτομα στη Βοιωτία.

άτομα στη Βοιωτία. -10 – άτομα στη Φθιώτιδα.

– άτομα στη Φθιώτιδα. -6- άτομα στην Εύβοια.

άτομα στην Εύβοια. -2- άτομα στην Ευρυτανία.

Κατασχέθηκαν:

Δύο δενδρύλλια κάνναβης και μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Μικροποσότητα βουπρενορφίνης και ναρκωτικά δισκία.

Τρίφτης κάνναβης.

Δύο κυνηγετικά όπλα.

Διάφορα είδη παραεμπορίου.

Βεβαιώθηκαν συνολικά: –427- παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ. {ήτοι: -75- για υπερβολική ταχύτητα, -15- για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -10- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -3- για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος (μέθη), -2- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, -1- για αντικανονικό προσπέρασμα, -9- για ΚΤΕΟ και -312- λοιπές παραβάσεις}.

Οι οργανωμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν σε όλο το εύρος της εδαφικής αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.