32χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας!

Σοκ προκαλεί στο Ηράκλειο η αυτοκτονία ενός 32χρονου άνδρα, περίπου ένα 24ωρο πριν την εκπνοή του 2025.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 10:30 το βράδυ της Τρίτης (30/12), όταν το ΕΚΑΒ και αστυνομία ενημερώθηκαν για την πτώση ενός άνδρα από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή του Γιοφύρου.

Διαβάστε επίσης

Ο 32χρονος, μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τελικά κατέληξε λίγο αργότερα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός άνδρας είχε κάνει βουτιά θανάτου από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, με την νέα αυτοκτονία να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Πηγή: creta24.gr