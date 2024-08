32 κιλά κοκαΐνης ξεβράστηκαν σε ακτή

Κοκαΐνη αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ξεβράστηκε σε ακτή των εξωτικών νησιών Φλόριντα Κις, στο Μαϊάμι, στη διάρκεια της πρόσφατης καταιγίδας Debby.

Τα 25 πακέτα με τα 32 κιλά κοκαΐνης βρέθηκαν από έναν «καλό Σαμαρείτη», όπως είπε η τοπική αστυνομία, που δέχθηκε τηλεφώνημα από τον άνθρωπο που εντόπισε τα ναρκωτικά.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία που βρέθηκαν τα πακέτα, αλλά ανέβασε φωτογραφίες στα social media.

Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs.) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. U.S. Border Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars.#Hurricane #Debby #Florida #floridakeys pic.twitter.com/nsjKu6qm8V

— Samuel Briggs II (@USBPChiefMIP) August 5, 2024