32 φιάλες στη 10η εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Χανίων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ώρες 09:00΄-14:00΄, η 10η Εθελοντική Αιμοδοσία της Ένωσής μας στον 4ο όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Η συμμετοχή των συναδέλφων μας αλλά και των πολιτικών υπαλλήλων ήταν απόλυτα ικανοποιητική, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 32 φιάλες αίματος, οι οποίες θα διατεθούν για τις ανάγκες αυτών καθώς και των συγγενών τους μέχρι Α΄ βαθμού.

Οι εθελοντές αιμοδότες συνάδελφοί μας θα λάβουν από τις Υπηρεσίες τους την προβλεπόμενη τετραήμερη αιμοδοτική άδεια.

Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος» και συγκεκριμένα την ιατρό κ. Πλέγα Μαρία και την νοσηλεύτρια κ. Νταμπακάκη Μαρία, για τον επαγγελματισμό τους και την όλη ευχάριστη διάθεσή τους.

Για το Δ.Σ.