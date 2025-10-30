31χρονος ένστολος τραυματίστηκε – Νοσηλεύεται πολυτραυματίας στη ΜΕΘ

Στρατιωτικός είναι ο 31χρονος που εγκαταλείφθηκε μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στις 11 το βράδυ της περασμένης Κυριακής στη Λάρισα.

Υπενθυμίζεται πως ασημένιο τζιπ συγκρούστηκε με μηχανάκι, γεγονός το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό του επιβαίνοντα δικυκλιστή ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο. Ο 31χρονος σύμφωνα με το vimatisko.gr, υπηρετεί σε στρατιωτική μονάδα της Κω από το 2021 μέχρι σήμερα και είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, τόσο στην τοπική κοινωνία του νησιού, όσο και της Λάρισας.

Διαβάστε επίσης

Βρίσκεται πολυτραυματίας στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου, ενώ στη Λάρισα μετέβη ως αδειούχος προκειμένου να περάσει ολιγοήμερες διακοπές με την οικογένειά του.

Όπως, αναφέρει η οικογένεια του θύματος, ο 31χρονος εγκαταλείφθηκε από τον οδηγό του τζιπ, ετών 67 από τον οποίο χτυπήθηκε, επιστρέφοντας στο σπίτι του με δίκυκλο το βράδυ της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, γύρω στις 11:05.

Σύμφωνα με το onlarissa την επομένη του ατυχήματος και αφότου ο οδηγός παραδόθηκε μετά από κάποια ώρα στις αρχές, οι συγγενείς του εμπλεκόμενου οδηγού επισκέφθηκαν τον πολυτραυματία στρατιωτικό στη ΜΕΘ και συνομίλησαν με τους συγγενείς του, ισχυριζόμενοι ότι ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του στρατιωτικού στον δρόμο.

Χαρακτηριστικά ανέφεραν πως ο οδηγός άκουσε ένα «κτακ», παρ’ όλη τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η οποία αποδεικνύεται από τα συντριπτικά τραύματα του στρατιωτικού, νομίζοντας πως επρόκειτο για λάσπες που ξεκόλλησαν από τις ρόδες του τζιπ.