Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας:

Θεσσαλονίκη 8 Φεβρουαρίου 2026

Θέμα: «313 προσαγωγές… ».

Η Ένωσή μας καταδικάζει την οργανωμένη δράση ομάδων ατόμων, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιτιθέμενες κατά αστυνομικών δυνάμεων με βόμβες μολότοφ και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, με συνέπεια τον τραυματισμό συναδέλφου μας και την πρόκληση υλικών ζημιών σε περιουσίες πολιτών.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συγχαρούμε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. ΤΖΗΜΑ για τη συνολική διαχείριση των σοβαρών αυτών επεισοδίων, δεδομένων των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών, και πρωτίστως να συγχαρούμε τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία – ιδίως τις διμοιρίες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή – χάρη στους οποίους επιτεύχθηκε η αποκατάσταση της τάξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 313 προσαγωγές.

Σε όσους κακοπροαίρετα σπεύδουν να σχολιάσουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η επιχειρησιακή διαχείριση εκτεταμένων και δυναμικών επεισοδίων δεν εξαντλείται σε πρόχειρες κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο για την αξιολόγηση των στοιχείων, την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη δικονομική θωράκιση, ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και όχι πρόσκαιρο επικοινωνιακό αντίκτυπο.

Η επιλογή της μαζικής προσαγωγής 313 ατόμων αποτελεί σαφή και συνειδητή επιχειρησιακή πρωτοβουλία, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τεκμηριωμένων ευθυνών.

Ζητούμε, συνεπώς, από όσους προβαίνουν σε πρόωρα συμπεράσματα να επιδείξουν την αναγκαία υπομονή και υπευθυνότητα, αναμένοντας την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος