PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

30χρονος κρατούμενος με μαχαίρι άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο

22:52 | 07/12/2025

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news 30χρονος Ιρακινός κρατούμενος προσποιήθηκε κρίση επιληψίας, προκειμένου να παραπλανήσει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Διαβάστε επίσης

Οταν εκείνοι έσπευσαν στο κελί του για να του προσφέρουν βοήθεια, ο κρατούμενος άρπαξε έναν από αυτούς, έχοντας στην κατοχή του αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Ωστόσο οι συνάδελφοί του αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον αλλοδαπό και του πήραν το αιχμηρό αντικείμενο χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Σε βάρος του κρατουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

 

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis