30 χρόνια υπηρεσίας: Η Πρώτη Σειρά Δοκίμων Αστυφυλάκων Αμαρουσίου μέσω Πανελληνίων τιμά την πορεία της

Τρεις δεκαετίες υπηρεσίας για τις πρωτοπόρες δοκίμους του Αμαρουσίου

Τρεις δεκαετίες συμπληρώθηκαν από την 12η Ιανουαρίου 1996, ημέρα ορκωμοσίας της πρώτης σειράς Δοκίμων Αστυφυλάκων που εισήχθη μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996. Οι τότε εκπαιδευόμενες του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Αμαρουσίου – μιας σχολής με αποκλειστικά γυναικεία σύνθεση – συναντήθηκαν στην Αθήνα το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου για να τιμήσουν τα 30 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας και προσφοράς στο Σώμα.

Η συγκεκριμένη σειρά αποτέλεσε σταθμό, καθώς ήταν η πρώτη που εισήχθη στο σύστημα εκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω των Πανελλαδικών. Μαθήτριες από κάθε γωνιά της χώρας βρέθηκαν εσώκλειστες σε μια σχολή μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, περνώντας από 35 ημέρες στρατιωτικής βασικής εκπαίδευσης πριν ενταχθούν στο πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων: Ποινικό και δικονομικό δίκαιο, αυτοάμυνα, αυτοπροστασία, σκοποβολή και επιχειρησιακή κατάρτιση. Στο τιμόνι της διοίκησης βρισκόταν η Αντωνία Ανδρεάκου, η οποία – μαζί με τους εκπαιδευτές – διαμόρφωσε ένα αυστηρό πλαίσιο πειθαρχίας και προσαρμογής στις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Στόχος ήταν η ρεαλιστική προετοιμασία για σύνθετες και απαιτητικές συνθήκες υπηρεσίας, σε μια περίοδο όπου η παρουσία των γυναικών στα μάχιμα καθήκοντα της αστυνόμευσης διευρυνόταν σταδιακά.

Τότε και… τώρα!

Σήμερα, πολλές από τις «κυρίες του Αμαρουσίου», όπως αποκαλούνται μεταξύ τους, κατέχουν καίριες θέσεις ευθύνης. Δύο εξ αυτών φέρουν τον βαθμό του Ταξιάρχου, ενώ αρκετές έχουν προαχθεί σε Αστυνομικούς Διευθυντές και Υποδιευθυντές. Άλλες συνέχισαν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, συνδυάζοντας την επαγγελματική εξέλιξη με την οικογενειακή ζωή – αρκετές έγιναν μητέρες, ενώ δύο είναι πλέον και γιαγιάδες. Η επετειακή συνάντηση χαρακτηρίστηκε από έντονη συγκίνηση, αναβίωση αναμνήσεων και επιβεβαίωση των δεσμών που δημιουργήθηκαν στις ιδιαίτερες συνθήκες της σχολής. Το «παρών» έδωσαν παλιές συμμαθήτριες από διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και η πρώην διοικήτρια και εκπαιδευτές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους πορείας. Την εκδήλωση χαιρέτησε η Ταξίαρχος κα Βαργιαμίδου Αθανασία, η οποία προέρχεται από την 1η σειρά Δοκίμων Αστυφυλάκων Αμαρουσίου.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Ο Αρχηγός τόνισε πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας να κρατάμε δεσμούς – άλλωστε οι ανθρώπινες σχέσεις που σφυρηλατούνται σε απαιτητικές συνθήκες είναι εκείνες που συνοδεύουν τον επαγγελματία σε όλη τη διαδρομή του. Γιατί όσο κι αν οι συνθήκες αλλάζουν και η ζωή οδηγεί σε διαφορετικά πόστα και αυξημένες ευθύνες, οι άνθρωποι οφείλουν να περπατούν παράλληλα, να παραμένουν συνοδοιπόροι – ιδίως όταν υπηρετούν σε νευραλγικές και δύσκολες θέσεις.

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Αμαρουσίου καταργήθηκε το 1998, βάσει του άρθρου 8 του Προεδρικού Διατάγματος 385/1998 (ΦΕΚ Α΄ 258). Την ίδια περίοδο έπαψε να λειτουργεί και το αντίστοιχο τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας. Έκτοτε, οι κεντρικές δομές της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Αττική συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας στις Αχαρνές, ενώ η Σχολή Αστυφυλάκων εδρεύει πλέον στην Κομοτηνή, με περιφερειακά τμήματα σε πόλεις όπως το Διδυμότειχο, το Ρέθυμνο και η Νάουσα. Η ιστορία της πρώτης αυτής γυναικείας σειράς δεν περιορίζεται σε μια επέτειο, αλλά αποτελεί κεφάλαιο της σύγχρονης εξέλιξης της Ελληνικής Αστυνομίας και ταυτόχρονα μαρτυρία μιας γενιάς γυναικών που διεκδίκησαν, μέσα από απαιτητική εκπαίδευση και πολυετή υπηρεσία, τη θέση τους σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο πεδίο.

Πηγή: alphafreepress.gr