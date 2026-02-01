30% έκπτωση για ένστολους από τα "Οπτικά Σισμάνης"

Τα Οπτικά ΣΙΣΜΑΝΗΣ προσφέρουν 30% σταθερή έκπτωση στα γυαλιά ηλίου και οράσεως στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και το πολιτικό προσωπικό, με επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Τα Οπτικά ΣΙΣΜΑΝΗΣ ιδρύθηκαν το 1968 στους Αμπελόκηπους στην Λ. Αλεξάνδρας 119 για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του κέντρου. Το 1995 ένα ακόμα κατάστημα προστέθηκε για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας στην οδο Γκύζη 18.

Στα 2 καταστήματά μας στην Αθήνα, θα βρείτε δεκάδες επώνυμες μάρκες που θα καλύψουν όλες τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας παρέχοντας τη σωστή φροντίδα για τα μάτια σας.

Αποτελούν μια οικογενειακή επιχείρηση που μαζί με το ειδικευμένο προσωπικό από οπτικούς – οπτομέτρες θα δώσουν άμεση λύση με ακριβή εκτέλεση των ιατρικών συνταγών, καθώς λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένα τμήματα φακών επαφής, οπτομετρίας και αυτόνομα εργαστήρια κατασκευής οφθαλμικών γυαλιών.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Οι τεχνικές βελτιώνονται συνεχώς και τα οπτικά είδη αναβαθμίζονται.

Σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα, σε ποιότητα και αισθητική, προϊόντα.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119 ΑΘΗΝΑ

210 6427614

ΓΚΥΖΗ 18 ΑΘΗΝΑ

210 6436648

Ιστοσελίδα: sismanis.gr