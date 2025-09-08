3 συλλήψεις σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα

Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν, τα τελευταία 24ωρα, αστυνομικοί σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα κατά τη διάρκεια ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο άτομα στις περιοχές Αργάσι και Καλαμάκι Ζακύνθου και ένα στον Κάβο Κέρκυρας, τα οποία λειτουργούσαν ως υπεύθυνοι, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική που υπερέβαινε το επιτρεπτό όριο θορύβου.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο κατάστημα στην περιοχή του Κάβου Κέρκυρας, κατασχέθηκε και ένας ενισχυτής έντασης αναπαραγωγής μουσικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.