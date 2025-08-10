3 συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στο Λαγανά Ζακύνθου

Από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) συνελήφθησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες χτες 9 Αυγούστου 2025, τρία άτομα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στην περιοχή του Λαγανά, εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές υποθέσεις, δύο αλλοδαποί ηλικίας 17 και 18 ετών και 19χρονος ημεδαπός, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν -κατά περίπτωση- και κατασχέθηκαν -4- συσκευασίες «φιξάκια» με κοκαΐνη και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.