2ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Με εξαιρετική συμμετοχή και έντονο συναδελφικό πνεύμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 το 2ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, στις εγκαταστάσεις του Α.Ο. Τρίκαλα, στη Σωτήρα.

Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ανέλαβε η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των συναδέλφων, την προώθηση της ευγενούς άμιλλας, καθώς και την καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας.

Στο τουρνουά συμμετείχαν οι ακόλουθες ομάδες υπηρεσιών της Δ.Α. Τρικάλων:

Ο.Π.Κ.Ε., Α.Τ. Πύλης, Α.Τ. Φαρκαδόνας, Α.Τ. Μετεώρων, Επιτελείο, Α.Τ. Τρικάλων, Τμήμα Τροχαίας, Υ.Δ.Ε.Ε. Τρικάλων.

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Α.Τ. Πύλης, η οποία επικράτησε στον τελικό επί της ομάδας του Α.Τ. Φαρκαδόνας με σκορ 1-0 και η απονομή του Κυπέλλου από τον κ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Ταξίαρχο Δημήτριο Μήτραινα.

MVP της διοργάνωσης αναδείχτηκε ο τερματοφύλακας του Α.Τ. Πύλης, Παναγιώτης Κουτής και η απονομή του κυπέλλου έγινε από τον πρόεδρο του ΑΟ Τρίκαλα κ. Στέλιο Μπέκα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια πραγματική γιορτή για όλους, καθώς μετά την ολοκλήρωση των αγώνων προσφέρθηκαν πλούσια εδέσματα: κρεατικά, νερά, χυμοί, τσάι και δροσιστικές μπύρες, σε όλους τους παρευρισκόμενους — συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

Πλήθος συναδέλφων και φίλων της Ένωσής μας έδωσαν το παρών, ενισχύοντας το θερμό κλίμα της διοργάνωσης και στηρίζοντας έμπρακτα τη δράση μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

• Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, κ. Στυλιανός Μπιλιαλής

• Ο Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, κ. Αχιλλέας Καλαμπούκας

• Ο Αναπληρωτής Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, κ. Γεώργιος Ζαρχάνης

• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων, κ. Ιωάννης Αναγνώστου, μαζί με μέλη του Δ.Σ.

• Ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Α.Ο. Τρίκαλα, κ. Στέλιος Μπέκας

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε:

• Στις επιχειρήσεις που στήριξαν την εκδήλωση, προσφέροντας προϊόντα:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., Κάβα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ, ΝΤΑΟΥΛΑΣ Tent & Party

• Στις ιατρούς και φίλες της Τοπικής μας, κα. Βέσελα Γιακίμοβα και κα. Χαρά Καλιώρα, για την ιατρική κάλυψη της εκδήλωσης

• Στη Διοίκηση του Α.Ο. Τρικάλων για την ευγενική παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

• Στους διαιτητές των αγώνων για την αντικειμενική και άψογη παρουσία τους

• Σε όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση του τουρνουά

Με σύνθημα το διεθνές ρητό "Servo per Amikeco" (Υπηρετώ δια της φιλίας), η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, υποστήριξαν και τίμησαν την προσπάθεια αυτή.

SERVO PER AMIKECO

(Υπηρετώ δια της φιλίας)

Το Διοικητικό Συμβούλιο