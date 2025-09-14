2ο Τουρνουά Νταρτς Αστυνομικών

Σας γνωρίζουμε ότι, η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος προγραμματίζει να διοργανώσει το αναφερόμενο στο θέμα τουρνουά την Πέμπτη 25/09/2025 και ώρα (έναρξης) 20.00, στις εγκαταστάσεις Game On Darts Club, Κωνσταντίνου Ωραιοπούλου 10, στο Ν. Ηράκλειο Αττικής

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε συνεργασία με το Σύλλογο Νταρτς Βορείων Προαστίων, στο πλαίσιο της 7ης Εβδομάδας Αστυνομικού Αθλητισμού, η οποία διενεργείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Για πρώτη φορά, στο τουρνουά θα συμμετάσχουν και αθλητές αστυνομικοί από την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου, δίνοντας διεθνή χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εν ενεργεία άντρες και γυναίκες αστυνομικοί, συνοριακοί φύλακες, ειδικοί φρουροί που υπηρετούν σε όλη την επικράτεια και είναι ενεργά μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Η προκήρυξη του αγώνα επισυνάπτεται συνημμένα.

Πρόγραμμα αγώνων *

Προσέλευση 19:00-19:30

Εγγραφές- Παρουσίες 19:30-19.45

Έναρξη – Διάρκεια Αγώνων 20:00-23.00

Τελετή λήξης – απονομές 23.00-23.15

Πέρας αγώνων 23.30

*οι ώρες διεξαγωγής είναι ενδεικτικές και πιθανόν να διαφέρουν ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων.

Γίνεται μνεία πως μέλη του Συλλόγου Νταρτς Βορείων Προαστίων, θα είναι παρόντες ούτως ώστε να παρουσιάσουν το άθλημα στους συμμετέχοντες αθλητές.

Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί αθλητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν αποκλειστικά τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω του παρακάτω συνδέσμου : https://forms.gle/VBQwaANH456BTweh6 το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 24/09/2025.

Στους νικητές και φιναλίστ των κατηγοριών του πρωταθλήματος θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.

Όσοι αστυνομικοί υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το μέλος της αρμόδιας επιτροπής Υπαρχιφύλακα Ανέστη ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟ στο κινητό τηλέφωνο 6985131933.

Σημειώνεται ότι ο αγώνας έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα DartsAtlas μέσω της οποίας ο κάθε διαγωνιζόμενος θα παρακολουθεί τις επιδόσεις του καθώς και την πορεία του αγώνα.

Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί αδαπάνως για το Δημόσιο.