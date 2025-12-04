29χρονος που κατηγορείται για τροχαίο δυστύχημα: "Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος"

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 29χρονος κατηγορούμενος για το τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα, με έναν 24χρονο νεκρό και τρεις τραυματίες.

Ο κατηγορούμενος, που είναι αντιμέτωπος με το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, δήλωσε και πάλι «συγγνώμη» από την οικογένεια του θύματος.

Διαβάστε επίσης

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση», φέρεται να υποστηρίζει ο οδηγός.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να διενεργηθεί συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη για τις συνθήκες που έγινε το τροχαίο. Το τροχαίο έγινε αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κοκαΐνης οδηγούσε κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα στην Λεωφόρο Αρτέμιδος. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν από τη φονική σύγκρουση, πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, πιθανότατα για να αποφύγει όχημα που βγήκε στον κεντρικό δρόμο από στενό.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το επίσης σταθμευμένο όχημά τους. Αποτέλεσμα ήταν να βρει ακαριαίο θάνατο ο 24χρονος ο οποίος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο. Τραυματίστηκαν επίσης η μητέρα,η αδελφή αλλά και η σύντροφος του 24χρονου η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Ο 24χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο που ζούσε, για να παραστεί στην ορκωμοσία της 21ετών φίλης του.