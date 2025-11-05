24 νέοι Αστυνομικοί στην Αλεξάνδρεια

Ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Μπαρτζώκας, συγχαίρει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την εφαρμογή του νέου σχεδίου ασφάλειας που ενισχύει την αστυνόμευση και την πρόληψη στους καταυλισμούς Ρομά, συμβάλλοντας στην προστασία των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά άμεσα η ανάληψη υπηρεσίας και δράσης 19 νέων αστυνομικών στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, από οργανική δύναμη εκτός Ημαθίας και ειδικότερα 24 νέοι αστυνομικοί στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας, όπου συγκροτείται Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (ΟΠΔ), με αποστολή την εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά και την ουσιαστική ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου το Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το οποίο είχε τεθεί και συζητηθεί επανειλημμένα στις συναντήσεις με τον Τάσο Μπαρτζώκα, για την επίτευξη των καλύτερων δυνατόν αποτελεσμάτων. Άλλωστε στην από 11 Οκτωβρίου συνάντησή τους, ο Υπουργός είχε δεσμευτεί για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στους καταυλισμούς Ρομά στις περιοχές της Αλεξάνδρειας, αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης σε όλο τον Νομό Ημαθίας.

Σε δήλωσή του, ο Τάσος Μπαρτζώκας αναφέρει:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τη συνέπειά του και για την αποφασιστικότητα με την οποία υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της ασφάλειας σε όλη τη χώρα.

Η παρουσία νέων αστυνομικών στην Ημαθία και η δημιουργία Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στην Αλεξάνδρεια αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας για όλους τους πολίτες.

Η ασφάλεια είναι δικαίωμα κάθε πολίτη. Με τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη πολιτείας και πολιτών, συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για μια ασφαλέστερη Ημαθία. Εγώ από την πλευρά μου δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω με σοβαρότητα και συνέπεια, να διεκδικώ περαιτέρω ενίσχυση της Ημαθίας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή, για την ασφάλεια των συμπολιτών μου».

Πηγή: alexandriamou.gr