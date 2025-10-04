21η Ομαδική Εθελοντική Αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής:

Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και από ώρες 09:00 έως 16:00 στην έδρα της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής (Γ. Πιτταρά 1η πάροδος Ο.Α.Κ.Α., Μαρούσι) θα πραγματοποιηθεί εθελοντική ομαδική αιμοδοσία με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της Ένωσής μας.

Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Η τράπεζα αίματος της Ένωσης, βοηθά καθημερινά Συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους όταν αυτοί το έχουν ανάγκη.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους Συναδέλφους και τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου μας καθώς και σε όποιον ιδιώτη επιθυμεί να συμμετάσχει σ’ αυτή την προσφορά ΖΩΗΣ.

Η δικαιούμενη άδεια για κάθε αιμοδότη Συνάδελφο είναι τέσσερις (4) ημέρες.

Για πληροφορίες στα γραφεία της Ένωσής μας ή στο τηλέφωνο 210-6856646.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΘΥΜΗΣΟΥ, ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ!