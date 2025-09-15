21χρονος κατέρρευσε μπροστά στον υπολογιστή του

Θρήνο στην Εγλυκάδα Πατρών, προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος 21χρονου παλικαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο άτυχος νεαρός καθόταν στο σπίτι του και ασχολούνταν με τον υπολογιστή του. Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, ενώ βρέθηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ενώ βρέθηκε τραύμα στο κεφάλι του που όπως όλα δείχνουν προκλήθηκε από την πτώση. Στο σημείο προσήλθε και η αστυνομία που ανέλαβε την έρευνα.

Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (15.09.25).

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.