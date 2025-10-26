21χρονος έχασε τη ζωή του - Δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, ένας σοβαρά

Ενα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 21χρονο άνδρα, σημειώθηκε έξω από τη Ναύπακτο.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 12 το μεσημέρι κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου.

Αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό 49χρονο φέρεται να επιχείρησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο, αλλά συγκρούστηκε συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος του 21χρονου οδηγού της μίας μηχανής και τον σοβαρό τραυματισμού του αναβάτη της δεύτερης μηχανής.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα.

Μαζί του και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά.

