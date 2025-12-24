2025. Η χρονιά που μάθαμε να κυκλοφορούμε με κράνος και… σεμνά με ποδήλατα-πατίνια

Το 2025 μπορεί να χαρακτηριστεί και ως “χρονιά κράνους και ενσυναίσθησης” στα Τρίκαλα.

Η Τροχαία Τρικάλων έτρεξε ένα δυναμικό πρόγραμμα αρχικά ενημέρωσης για ποδηλάτες και αναβάτες πατινιών και στη συνέχεια βεβαίωσης παραβάσεων.

Με την επίβλεψη του διοικητή της Κώστα Κωστακόπουλου για εβδομάδες γίνονταν συστάσεις σε ποδηλάτες και αναβάτες πατινιών να σέβονται τον Κ.Ο.Κ., να μην οδηγούν κόντρα στο ρεύμα και σαν τρελοί πάνω σε πεζόδρομους και… πεζοδρόμια.

Υπήρξαν αντιδράσεις όταν άρχισαν να πέφτουν πρόστιμα, αλλά γρήγορα συνετίστηκαν οι περισσότεροι. Το ίδιο ισχύει και για τους οδηγούς μοτοσικλετών οι οποίοι πλέον κυκλοφορούν στο σύνολό τους σχεδόν με κράνος.

Ακόμη η Τροχαία βεβαίωσε μέσω social media πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες και προχώρησε σε συλλήψεις.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς, μέχρι τον μηδενισμό όλων των δεικτών. Προέχει η ασφάλεια όλων μας.

