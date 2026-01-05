Το 2025 έφυγε – τα προβλήματα των στρατιωτικών όχι μόνο δεν λύθηκαν, αλλά διευρύνθηκαν

Γράφει ο, Συνταγματάρχης ΤΘ ε.α. Γενικός Γραμματέας ΣΑΣΜΥ, Τελειόφοιτος ΤΧΠΠΑ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το 2025 ολοκληρώθηκε χωρίς καμία ουσιαστική λύση στα χρόνια, δομικά και διαρκώς διογκούμενα προβλήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, τις θεσμικές παρεμβάσεις και τις ξεκάθαρες προτάσεις που κατέθεσαν Σύλλογοι Αποφοίτων, Ενώσεις και οι Ομοσπονδίες Στρατιωτικών, η πραγματικότητα που βιώνουν τα στελέχη σήμερα είναι σαφώς δυσμενέστερη από αυτήν που είχαν μπροστά τους πριν από λίγα χρόνια.

Τα ζητήματα που ανέδειξε με σαφήνεια και η Γενική Συνέλευση του ΣΑΣΜΥ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) εντός του 2025 όχι μόνο παραμένουν ανοιχτά, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν επιδεινωθεί. Και αυτό δεν αποτελεί προσωπική εκτίμηση· αποτυπώνεται καθημερινά στην οικονομική ασφυξία, στη βαθμολογική στασιμότητα, στη θεσμική αβεβαιότητα και στην απογοήτευση που διατρέχει το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η καθημερινότητα των στελεχών: ακρίβεια χωρίς ανάχωμα

Η καθημερινότητα των στρατιωτικών έγινε δυσκολότερη μέσα στο 2025. Η αύξηση των ενοικίων, η απομείωση της αγοραστικής δύναμης, ο πληθωρισμός των προηγούμενων ετών και οι συνεχείς αυξήσεις σε μεταφορές και ενέργεια δημιούργησαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά.

Οι στρατιωτικοί, σε αντίθεση με άλλες επαγγελματικές ομάδες, δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής τόπου εργασίας. Οι συνεχείς μεταθέσεις – πολλές φορές χωρίς ουσιαστικά οικονομικά αντίβαρα – επιβαρύνουν υπέρμετρα οικογένειες με παιδιά, ενοίκια, διπλά έξοδα και αυξημένες ανάγκες. Οι αποδοχές, ιδιαίτερα για τα χαμηλόβαθμα και μεσαία στελέχη, δεν ακολουθούν ούτε κατ’ ελάχιστον την πραγματικότητα της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι την τελευταία τριετία καταγράφηκαν εντυπωσιακές αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά:

ψωμί +25,6%, κρέας +38,3%, γαλακτοκομικά +32,5%, καφές +36,2%, λάδι +23,8%. Ακόμη και με τη μείωση του πληθωρισμού σε μονοψήφια επίπεδα, το σωρευτικό βάρος της ακρίβειας παραμένει τεράστιο. Το καλάθι του σούπερ μάρκετ είναι σχεδόν κατά ένα τρίτο ακριβότερο σε σχέση με το 2022.

Πηγή: https://www.ot.gr/2025/11/13/oikonomia/misthoi-i-ellada-ton-xamilon-amoivon-kai-ton-akrivon-timon/

Ο Προϋπολογισμός 2026 Αποκαλύπτει την Αδικία

Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός επιβεβαιώνει την οικονομική αφαίμαξη των μισθωτών και των στρατιωτικών. Τα έσοδα βασίζονται δυσανάλογα στην έμμεση φορολογία, η οποία πλήττει οριζόντια τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία Συμμετοχή Βασικών Φορολογιών στα Συνολικά Έσοδα.

Κατηγορία Φορολογικών Εσόδων Εισπράξεις (εκατ. €) Συμμετοχή στο Σύνολo Α) Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 37.552 54,59% Α.1) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 26.346 38,30% Α.2) Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 7.251 10,54% Ε) Φόρος Εισοδήματος 23.992 34,88% Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΠ) 14.277 20,76% Φόρος Εισοδήματος Εταιρειών (ΝΠ) 7.664 11,14% ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 68.787 100,00%

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Κρατικός Προϋπολογισμός 2026

Η Αδικία των Έμμεσων Φόρων

Η κυριαρχία των έμμεσων φόρων (54,59% επί του συνόλου) αποτελεί μια βαθιά ταξική επιλογή. Οι έμμεσοι φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ) είναι άδικοι διότι επιβάλλονται οριζόντια: ο χαμηλόμισθος υπαξιωματικός πληρώνει τον ίδιο φόρο στο ψωμί, στο γάλα και στα καύσιμα με τον μεγαλοεπιχειρηματία. Αυτό οδηγεί σε μια βίαιη αναδιανομή εισοδήματος από τους αδύναμους προς το κράτος, δημιουργώντας «υπερπλεονάσματα» από το υστέρημα των μισθωτών.

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Κίνδυνος Διάρρηξης της Συνοχής

Το προτεινόμενο πολυνομοσχέδιο προκαλεί βαθιά αναστάτωση. Με την εισαγωγή του λεγόμενου «Σώματος Υπαξιωματικών» και τον καθορισμό του Ανθυπασπιστή ως καταληκτικού βαθμού, η κυβέρνηση καταργεί και διατάξεις που η ίδια ψήφισε σύσσωμη το 2023 (Ν. 5018). Πότε είχε δίκαιο; Τότε ή τώρα;

Η ρύθμιση αυτή:

Ακυρώνει στην πράξη τις προκηρύξεις εισαγωγής των στελεχών.

Αφαιρεί έως και έξι βαθμούς Αξιωματικού από τη σταδιοδρομία των αποφοίτων ΑΣΣΥ.

Παραβιάζει την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής καθήλωσης για στελέχη με 25-30 έτη υπηρεσίας.

Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ) αποτελούν τον τεχνικό και επιχειρησιακό κορμό των ΕΔ. Η απαξίωσή τους οδηγεί σε μαζικές παραιτήσεις και σε μια επικίνδυνη εξάρτηση από ιδιώτες εργολάβους για τη συντήρηση οπλικών συστημάτων, με ολέθριες συνέπειες για την εθνική ασφάλεια και απαξίωση των σχολών Υπαξιωματικών με κίνδυνο να μη υπάρχουν τα επόμενα έτη υποψήφιοι και να κλείσουν.

Μισθολογικές στρεβλώσεις και «αυξήσεις» στα χαρτιά

Το νέο μισθολόγιο παρουσιάστηκε ως αναβάθμιση. Στην πράξη όμως:

ευνοεί κυρίως την κατηγορία Α’,

καθηλώνει τις κατηγορίες Β’ και Γ’,

διευρύνει το μισθολογικό χάσμα,

μεταφέρει το κόστος στο μέλλον για τις κατηγορίες Β,Γ.

Δεν πρόκειται για πραγματικές αυξήσεις, αλλά για λογιστική αναδιάταξη εις βάρος του επιχειρησιακού πυρήνα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από τον «Μποναμά» στο Απόλυτο Μηδέν

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έλαβαν καμία χριστουγεννιάτικη ενίσχυση υπό τη μορφή εκτός έδρας από τα λεγόμενα «περισσεύματα» του προϋπολογισμού.

Όσοι υπηρετήσαμε παλαιότερα θυμόμαστε ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τα Χριστούγεννα, ιδιαίτερα την περίοδο Τσοχατζόπουλου, υπήρχαν περιπτώσεις όπου στελέχη λάμβαναν δύο και τρεις φορές ημέρες εκτός έδρας. Σήμερα στην περίοδο Δένδια φτάσαμε στο άλλο άκρο: μηδενική καταβολή.

Την ίδια ώρα, το νομοσχέδιο για την υγειονομική περίθαλψη:

δεν έλυσε τα προβλήματα,

οι επιστροφές δαπανών φτάνουν ακόμη και τους 18 μήνες ,

τα στελέχη πληρώνουν από την τσέπη τους,

επιβαρύνονται επιπλέον με 15% συμμετοχή ακόμη και σε κρατικές δομές.

Η αναφορά για την «υπερσυγκέντρωση» αξιωματικών — με σαφή, αντικειμενική ματιά

Ακούστηκε – και μάλιστα επαναλήφθηκε – με αρνητική χροιά η αναφορά ότι σε συγκεκριμένη μονάδα επιπέδου τάγματος μαζεύτηκαν Πέντε Ταγματάρχες αντί για έναν, πέντε Λοχαγοί κτλ.

Οφείλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η στρατιωτική και η πολιτική ηγεσία θα έπρεπε να χαιρετίζει, όχι να επικρίνει, το γεγονός εάν σε μια Επιλαρχία υπηρετεί επαρκής αριθμός Ταγματαρχών και Λοχαγών.

Έχοντας υπηρετήσει το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας μου σε μονάδες εκστρατείας, προτρέπω τόσο τη στρατιωτική όσο και την πολιτική ηγεσία να μελετήσουν σοβαρά τους ΠΟΥ – Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού πχ μιας μονάδας Επιλαρχίας (επιπέδου τάγματος) και να διαπιστώσουν πόσοι Ταγματαρχες (Επίλαρχοι) και Λοχαγοί (Ίλαρχοι) προβλέπονται οργανικά. Πάντως μόνο ένας Ταγματάρχης σίγουρα όχι.

Εκτός εάν η συγκεκριμένη αναφορά έχει ταξικό υπόβαθρο. Πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθμός και οι προαγωγές δεν είναι «χάρισμα». Για να τον λάβουν τα στελέχη πρέπει σε κάθε βαθμό να εκτέλεσαν τον απαιτούμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, φέροντας τεράστια ευθύνη για προσωπικό και υλικό εκατομμυρίων.

Όσο για τους «πολλούς Συνταγματάρχες», ας είμαστε ειλικρινείς: πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΕΙ, καθώς οι εξ Υπαξιωματικών λαμβάνουν τον βαθμό του Συνταγματάρχη μόνο ως αποστρατευτικό για λίγους μήνες.

Καλό θα ήταν επίσης να ανατρέξουν πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στις διατάξεις που οι ίδιοι ψήφισαν ή αποδέχθηκαν, σχετικά με το δικαίωμα παραμονής στον βαθμό του Συνταγματάρχη μέσω της αύξησης του ηλικιακού ορίου τα προηγούμενα έτη πριν επιχειρήσουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις περί «υπερσυγκέντρωσης» στελεχών.

Το 2025 έφυγε – τα προβλήματα έμειναν.

Απαιτείται Βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΣΜΥ αλλά και των αποφάσεων του συντονιστικού συβουλίου των 13 φορέων εκπροσώπησης εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ :

Οικονομική Θωράκιση με: