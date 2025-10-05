200.000 δολάρια για νέες στολές αστυνομίας και πυροσβεστικής στη Φλόριντα

Το δημοτικό συμβούλιο του Coral Springs στην πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ ενέκρινε δαπάνη ύψους 200.000 δολαρίων για τον εξοπλισμό της αστυνομίας και της πυροσβεστικής με νέες επίσημες στολές.

Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον συνηθισμένο ετήσιο προϋπολογισμό, που μέχρι σήμερα ανερχόταν σε περίπου 90.000 δολάρια.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τα έγγραφα της πόλης, η αύξηση αντιστοιχεί σε άλμα 122% σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Coral Springs-Parkland, John Whalen, εξήγησε στο συμβούλιο ότι το σημαντικό αυτό κόστος οφείλεται στην ανανέωση των στολών της τιμητικής φρουράς, οι οποίες δεν είχαν ανανεωθεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Η δαπάνη θεωρείται μοναδική για το φετινό οικονομικό έτος και καλύπτει σακάκια και παντελόνια, παπούτσια και ζώνες, σήματα, κονκάρδες και καπέλα.

Οι συγκεκριμένες στολές δεν προορίζονται για καθημερινή υπηρεσία, αλλά φοριούνται κυρίως σε τελετές και επίσημες εκδηλώσεις.

Ο Whalen τόνισε ότι οι νέες στολές προσδίδουν υψηλό επαγγελματισμό και επιτρέπουν στο προσωπικό να εκπροσωπεί την πόλη «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλη τη χώρα».