200 Ρομά περικύκλωσαν Αστυνομικούς

Μαζική επίθεση από εκατοντάδες Ρομά στον καταυλισμό των Αχαρνών δέχθηκαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών την ώρα που πραγματοποιούσαν επιχείρηση για τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών.

Ειδικότερα, τη στιγμή που οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι των δύο διακινητών, περίπου 200 Ρομά περικύκλωσαν τους αστυνομικούς απαιτώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες.

Η κατάσταση, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του parapolitika.gr, ήταν έκρυθμη και υπήρξαν προπηλακισμοί, με αποτέλεσμα να ζητηθούν άμεσα ενισχύσεις από άλλες ομάδες ΟΠΚΕ.

Η εξέλιξη θα μπορούσε να είχε λάβει άσχημες διαστάσεις εάν δεν υπήρχε άμεση ανταπόκριση, διότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε ξεφύγει.

Η παρουσία επιπλέον αστυνομικών ανάγκασε τους συγκεντρωμένους να αρχίσουν να τρέχουν για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Ως προς την αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι των διακινητών, οι αστυνομικοί πλην των δύο διακινητών εντόπισαν έναν ακόμη άνδρα, ηλικίας 40 ετών, για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρίφτες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.880 ευρώ, το οποίο είχαν επιμελώς κρύψει στο ψυγείο.

Οι δύο διακινητές βρίσκονταν επί ημέρες στο στόχαστρο των αστυνομικών της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, οι οποίοι παρακολουθούσαν κάθε τους κίνηση.

Οι πληροφορίες αποδείχθηκαν σωστές, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, ήταν άτομα που είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου «Περί Ναρκωτικών» και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Γιωργος Σομπολος

Πηγή: parapolitika.gr