20 συλλήψεις μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις στην Στερεά Ελλάδα

20 συλλήψεις στις τακτικές εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προχθες (31-10-2025), σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες σχεδιάστηκαν από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας και ακολούθως οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας των ανωτέρω Νομών, είχαν ως στόχο την πρόληψη κλοπών και διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τον εξονυχιστικό έλεγχο οχημάτων και της νόμιμης κυκλοφορίας αυτών, τον εντοπισμό φυγόποινων, την προσαγωγή υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέγχθησαν: -1.638- άτομα, εκ των οποίων -1.494- ημεδαποί και -144- αλλοδαποί, καθώς και -1.401- οχήματα.

Προσήχθησαν: -39- άτομα, εκ των οποίων -35- ημεδαποί και -4- αλλοδαποί.

Συνελήφθησαν: –20- άτομα, εκ των οποίων -18- ημεδαποί και -2- αλλοδαποί και συγκεκριμένα:

-6- ημεδαποί, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

-2- ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

-2- ημεδαποί, για παράβαση του υγειονομικού κανονισμού.

-1- αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

-2- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός, για παραεμπόριο.

-1- ημεδαπός, για ανυποταξία.

-5- ημεδαποί, για λοιπά αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

-7- άτομα στη Βοιωτία.

-6- άτομα στην Ευρυτανία.

-4- άτομα στην Εύβοια.

-3- άτομα στη Φθιώτιδα.

Κατασχέθηκαν:

Μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και ναρκωτικά δισκία.

-2- κυνηγετικά όπλα.

Διάφορα είδη παραεμπορίου.

Βεβαιώθηκαν συνολικά: -413- παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ. {ήτοι: -73- για υπερβολική ταχύτητα, -17- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -15- για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -1- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, -1- για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος (μέθη), -3- για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, -1- για αντικανονικούς ελιγμούς, -3- για ΚΤΕΟ και -299- λοιπές παραβάσεις}.

Οι οργανωμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν σε όλο το εύρος της εδαφικής αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.