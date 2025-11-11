2 συλλήψεις για ναρκωτικά στη Ζάκυνθο

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου συνελήφθησαν, προχθες 9 Νοεμβρίου 2025 το μεσημέρι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών ουσιών και την προστασία των ανηλίκων οι ανωτέρω κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης.

Διαβάστε επίσης

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.