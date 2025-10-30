PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

2 συλλήψεις ατόμων από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Καματερού

19:14 | 30/10/2025

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 27-10-2025, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., -2- άτομα ηλικίας 19 και 33 ετών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων, στην περιοχή του Καματερού.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Καματερού, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε φορτηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν -120- δοχεία χωρητικότητας -5- λίτρων έκαστο, εμπεριέχοντα -600- λίτρα ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

