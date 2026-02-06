2 συλλήψεις αλλοδαπών, που διέπρατταν κλοπές σε κοσμηματοπωλεία

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 4 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, -2- άτομα, τα οποία, ως μέλη εγκληματικής ομάδας, διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε κοσμηματοπωλεία στην Αττική.

Για την πιστοποίηση της εγκληματικής δράσης των κατηγορουμένων, προηγήθηκε προανακριτική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν ευρήματα και βιντεοληπτικό υλικό από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Δ.Ε.Ε. με αποτέλεσμα τη συσχέτιση και εξιχνίαση των υποθέσεων.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, άνδρα και γυναίκα, ήδη έγκλειστων σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών της χώρας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επέλεγαν τη χώρα στην οποία θα δραστηριοποιούνταν, μετέβαιναν αεροπορικώς ή οδικώς και εγκαθίσταντο για σύντομο χρονικό διάστημα, με σκοπό την τέλεση κλοπών.

Στη χώρα μας, προέκυψε ότι, εισήλθαν τουλάχιστον προ τριμήνου και δρούσαν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας κοσμηματοπωλεία, στα οποία εισέρχονταν προσποιούμενοι τους πελάτες, με –κατά περίπτωση- εναλλασσόμενη σύνθεση, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της κλοπής.

Μάλιστα, για να πετύχουν το σκοπό τους, επέλεγαν καταστήματα με αυξημένο συνωστισμό ή απασχολούσαν τους υπαλλήλους με τη συνδρομή άγνωστων συνεργών τους, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη «κάλυψη» για την αφαίρεση κοσμημάτων.

Επισημαίνεται ότι, τον κεντρικό πυρήνα της εγκληματικής ομάδας αποτελούσαν οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι συμμετείχαν σε κάθε περίπτωση κλοπής ενώ ήταν αυτοί που άνοιγαν τις βιτρίνες και αφαιρούσαν τα κοσμήματα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των κλοπών, επιδείκνυαν επαγγελματισμό και προσαρμοστικότητα, ήταν ιδιαίτερα παρατηρητικοί, μεριμνούσαν για την καθοδήγηση των υπόλοιπων μελών και λάμβαναν μέτρα για την αποφυγή αποκάλυψης της δραστηριότητάς τους.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί -9- περιπτώσεις κλοπών, από περιοχές της Αθήνας και του Αμαρουσίου, κατά τις οποίες έχουν αφαιρεθεί κοσμήματα και τηλεφωνικές συσκευές, με συνολικό όφελος που ξεπερνά τις -63.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.