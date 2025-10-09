Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Κορινθίων, συνδιοργανώνει το 1ο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Πρακτικής Σκοποβολής IPSC Αστυνομικών.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Σκοπευτήριο Κορίνθου, κατά το χρονικό διάστημα 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025.

Οι κορυφαίοι αθλητές πρακτικής σκοποβολής από όλη την Ευρώπη, οι περισσότεροι εκ των οποίων στελέχη των ειδικών δυνάμεων των αστυνομιών, θα αναμετρηθούν σε ένα εντυπωσιακό άθλημα, συναγωνιζόμενοι σε ταχύτητα, σκόπευση και ακρίβεια.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη και εξύψωση του αθλήματος, η εκπαίδευση και άσκηση των μελών των αποστολών, καθώς και η καλλιέργεια και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων αστυνομικών από όλη την Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος Α/Υ΄ Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ, τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γεώργιο ΜΑΥΡΩΤΑ, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτριο ΠΤΩΧΟ και τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο ΣΤΑΥΡΕΛΗ για την πολύτιμη στήριξή τους στη διοργάνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης απευθύνει επίσης ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους πολύτιμους συνεργάτες, δωρητές και χορηγούς, οι οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη τη διοργάνωση και συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίησή της.

Επίσημος αερομεταφορέας για τις ανάγκες της διοργάνωσης είναι, για ακόμη μία φορά, η Aegean Airlines.

Το 1ο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Πρακτικής Σκοποβολής I.P.S.C. Αστυνομικών θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πανευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνομιών U.S.P.E., την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πρακτικής Σκοποβολής I.P.S.C. και τη Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε.

Χορηγοί διοργάνωσης

CANTREVA-ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

LASER AMMO

DPM SYSTEMS

FAB

DELMETAL

MAGICA FOURKA ΑΕ

BERETTA

GHOST INTERNATIONAL

EEMANN

Υποστηρικτές διοργάνωσης

5.11

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ

CURRAHEE TRAVEL

ECO RESOURCES

ΝΕΡΑ ΡΟΥΒΑΣ