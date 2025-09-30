Τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η 1η Εθελοντική Αιμοδοσία της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν. Έβρου, στο ξενοδοχείο ASTIR EGNATIA στην Αλεξανδρούπολη. Η αιμοδοσία έγινε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιμοδοτών και το ξενοδοχείο ASTIR EGNATIA, υπό την εποπτεία της Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και όχι μόνο, για την τόσο σημαντική συνεισφορά τους και την απάντηση τους στο κάλεσμα μας για αυτόν τον αγνό σκοπό και θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας. Επίσης το ξενοδοχείο ASTIR EGNATIA και τη διεύθυνση του, για την παραχώρηση του χώρου και τις διευκολύνσεις που μας παρείχαν όπως φυσικά και το προσωπικό της Νοσοκομείου που διενήργησε όλη τη διαδικασία της Αιμοδοσίας. Ευχαριστούμε ακόμα τους συναδέλφους μας από τη Ένωση Συνοριακών Αστυνομικών Ξάνθης που συνεργάζονται με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης και το Σύλλογο Αιμοδοσίας Συνοριακών Φυλάκων της Ομοσπονδίας μας.

Επιθυμία όλων μας είναι η καθιέρωση της δράσης αυτής σε ετήσια βάση με σκοπό την περαιτέρω ευαισθητοποίηση όλων μας πάνω στο θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Με ιδιαίτερη τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Παρασκευούδης Αντώνιος Ψειράκης Σταύρος