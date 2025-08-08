19 συλλήψεις μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις στην Στερεά Ελλάδα

19 συλλήψεις στις τακτικές εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες (07-08-2025), σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες σχεδιάστηκαν από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας και ακολούθως οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας των ανωτέρω Νομών, είχαν ως στόχο την πρόληψη των κλοπών και διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τον εξονυχιστικό έλεγχο οχημάτων και της νόμιμης κυκλοφορίας αυτών, τον εντοπισμό φυγόποινων, την προσαγωγή υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέγχθησαν: -1.434- άτομα εκ των οποίων –1.293- ημεδαποί και –141- αλλοδαποί, καθώς και –1.172- οχήματα.

Προσήχθησαν: -24- άτομα, εκ των οποίων –19- ημεδαποί και –5- αλλοδαποί.

Συνελήφθησαν: -19- άτομα, εκ των οποίων -15- ημεδαποί και -4- αλλοδαποί και συγκεκριμένα:

-1- αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. -1- αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πλαστογραφία.

για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πλαστογραφία. -1- ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα σύλληψης.

σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα σύλληψης. -1- αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. -1- ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). -5- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. -2- ημεδαποί, για παραεμπόριο.

για παραεμπόριο. -6- ημεδαποί, για λοιπά αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

-10 – άτομα στη Φθιώτιδα.

– άτομα στη Φθιώτιδα. -6- άτομα στη Βοιωτία.

άτομα στη Βοιωτία. -3- άτομα στην Εύβοια.

Κατασχέθηκαν:

Μικροποσότητα ηρωίνης.

Ένα μαχαίρι.

Πλαστό διαβατήριο αλλοδαπών Αρχών.

Διάφορα είδη παραεμπορίου.

Βεβαιώθηκαν συνολικά: –411- παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ. {ήτοι: -68- για υπερβολική ταχύτητα, -13- για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -5- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -1- για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος (μέθη), -2- για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, -3- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, -5- για ΚΤΕΟ και -314- λοιπές παραβάσεις}.

Οι οργανωμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν σε όλο το εύρος της εδαφικής αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.