19 νέες δίκυκλες μοτοσικλέτες σε Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ενισχύει τις Υπηρεσίες της με -19- νέες δίκυκλες μοτοσικλέτες, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τον επιχειρησιακό της εξοπλισμό.

Η προσθήκη των νέων δικύκλων συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στα περιστατικά, στη βελτίωση της αστυνόμευσης και στην ενίσχυση της εμφανής παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

Με σταθερό προσανατολισμό την προστασία του πολίτη και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει να ενισχύει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.