17χρονος μαθητής απείλησε τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς - Συνελήφθη και στη μητέρα

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/12) σε σχολικό χώρο του Αγρινίου, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το Agrinionews, 17χρονος μαθητής φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους εκπαιδευτικούς ενώ αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματικές βλάβες στον Διευθυντή.

Ο ανήλικος συνελήφθη ενώ επιπλέον συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς,

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 17χρονου για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.