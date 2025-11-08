17 συλλήψεις μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις στην Στερεά Ελλάδα

17 συλλήψεις στις τακτικές εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προχθες (06-11-2025), σε τέσσερις (4) Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας), με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες σχεδιάστηκαν από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας και ακολούθως οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας των ανωτέρω Νομών, είχαν ως στόχο την πρόληψη κλοπών και διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τον εξονυχιστικό έλεγχο οχημάτων και της νόμιμης κυκλοφορίας αυτών, τον εντοπισμό φυγόποινων, την προσαγωγή υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέγχθησαν: -1.116- άτομα, εκ των οποίων -1.007- ημεδαποί και -109- αλλοδαποί, καθώς και -972- οχήματα.

Προσήχθησαν: -25- άτομα, εκ των οποίων -21- ημεδαποί και -4- αλλοδαποί.

Συνελήφθησαν: –17- άτομα, εκ των οποίων -14- ημεδαποί και -3- αλλοδαποί και συγκεκριμένα:

-3- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. -2- ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. -3- ημεδαποί, για παράβαση του υγειονομικού κανονισμού.

για παράβαση του υγειονομικού κανονισμού. -1- αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. -1- ημεδαπός, για παράνομη υπαίθρια κατασκήνωση.

για παράνομη υπαίθρια κατασκήνωση. -5- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός, για λοιπά αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

-8- άτομα στην Εύβοια.

άτομα στην Εύβοια. -4- άτομα στη Φθιώτιδα.

άτομα στη Φθιώτιδα. -3- άτομα στη Βοιωτία.

άτομα στη Βοιωτία. -2- άτομα στην Ευρυτανία.

Κατασχέθηκαν:

Μικροποσότητες ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης.

-2- κυνηγετικά όπλα και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιάς).

Βεβαιώθηκαν συνολικά: -313- παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ. {ήτοι: -40- για υπερβολική ταχύτητα, -4- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -8- για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -1- για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος (μέθη), -4- για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, -6- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, -6- για ΚΤΕΟ και -244- λοιπές παραβάσεις}.

Οι οργανωμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν σε όλο το εύρος της εδαφικής αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.