PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο – Διασωληνωμένος στην Εντατική ο ανήλικος

εκαβ
11:59 | 23/10/2025

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία βρίσκεται ένας 15χρονος ο οποίος έπαθε καρδιακή ανακοπή και κατέρρευσε σε γυμναστήριο στον Αλιμο το απόγευμα της Τετάρτης (23/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του 15χρονου θεωρείται κρίσιμη ενώ έχει υποστεί και κάταγμα από την πτώση στο έδαφος μετά την απώλεια των αισθήσεών του.

Διαβάστε επίσης

Αρχικά ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία όπου νοσηλεύεται στην Εντατική.

Πηγή:  huffingtonpost.gr 

ΑΛΙΜΟΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis