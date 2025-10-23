15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο – Διασωληνωμένος στην Εντατική ο ανήλικος

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία βρίσκεται ένας 15χρονος ο οποίος έπαθε καρδιακή ανακοπή και κατέρρευσε σε γυμναστήριο στον Αλιμο το απόγευμα της Τετάρτης (23/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του 15χρονου θεωρείται κρίσιμη ενώ έχει υποστεί και κάταγμα από την πτώση στο έδαφος μετά την απώλεια των αισθήσεών του.

Αρχικά ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία όπου νοσηλεύεται στην Εντατική.

