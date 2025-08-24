13ος και 14ος μισθός: Tι δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Ο Παύλος Μαρινάκης φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε στο ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14 μισθού.

«Ο 13ος και ο 14ος μισθός και η 13η και η 14η σύνταξη, αθροιστικά, κοστίζουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε στον ΣΚΑΪ, θυμίζοντας ότι το δημοσιονομικό περιθώριο είναι 1,5 δισ. ευρώ.

«Η αντιπολίτευση δεν μας λέει από πού θα τα πάρει αυτά τα λεφτά. Γιατί, για να δώσεις 8 δισ., πρέπει να αυξήσεις φόρους. Πέραν του γεγονότος ότι υπάρχουν πλέον ευρωπαϊκοί κανόνες δημοσιονομικοί, που έχουν οροφές δαπανών. Αρα, αυτό δεν μπορεί να γίνει, ούτως ή άλλως, που λέει η αντιπολίτευση. Είναι μια κοροϊδία της αντιπολίτευσης», επισήμανε.

Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πήγε ένα βήμα παραπάνω: «Εστω, ότι βρίσκονταν αυτά τα λεφτά και επιτρεπόταν από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Εγώ απαντάω ξεκάθαρα. Προτιμώ να δω την κυβέρνηση, την οποία εκπροσωπώ ως νέος άνθρωπος, να μοιράζει τα χρήματα αυτά στο σύνολο των ανθρώπων της μεσαίας τάξης, παρά να κάνει ένα μόνο μέτρο που μπορεί να είναι η 13η σύνταξη ή ο 13ος μισθός. Αρα, για εμένα η πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί είναι οι φοροελαφρύνσεις. Είμαστε η κυβέρνηση που μείωσε, μέχρι σήμερα, 72 άμεσους και έμμεσους φόρους και σε αυτό το μονοπάτι πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε».