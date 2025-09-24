13ος και 14ος μισθός και το νέο μισθολόγιο, μεταξύ όσων συζήτησαν με το Νομικό Σύμβουλο της ΠΟΑΣΥ οι Εκπρόσωποι των Αστυνομικών

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Κυκλάδων:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Προέδρου και του Αν. Γενικού Γραμματέα της Ένωσης με τον Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπο, με αφορμή την επίσκεψη του στην Σύρο, όπου συζητήθηκαν φλέγοντα επίκαιρα ζητήματα και διεκδικήσεις του αστυνομικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το ζήτημα του μισθολογίου που ανακοινώθηκε για τις Ένοπλες Δυνάμεις και κατ’ επέκταση περιλαμβάνει και τα Σώματα Ασφαλείας, του ασφαλιστικού, καθώς επίσης και το θέμα της διεκδίκησης του 13ου και 14ου μισθού.

Ο κ. Νομικός Σύμβουλος μας διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, για την ανάδειξη και προώθηση των ανωτέρω ζητημάτων.

Τέλος, εξέφρασε την συμπάθεια και την αμέριστη εκτίμηση προς το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στις Κυκλάδες, γνωρίζοντάς μας ότι θα στέκεται αρωγός στο έργο που επιτελούμε.