13 συλλήψεις από αστυνομικούς της Ηπείρου

Στο πλαίσιο ελέγχων από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, που διενεργούνται καθημερινά σε όλη την Ήπειρο με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν το τελευταίο 10ήμερο -13- συνολικά άτομα, σε -10- διαφορετικές περιπτώσεις.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

-2- ημεδαποί και ημεδαπή στα Ιωάννινα,

-3- ημεδαποί και αλλοδαπός στην Άρτα και

-6- ημεδαποί στην Πρέβεζα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν πλημμεληματικού χαρακτήρα δικογραφίες για κατοχή -κατά περίπτωση- μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης, ηρωίνης, χασισέλαιου και ναρκωτικών χαπιών, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.