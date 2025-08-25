1.293 παραβάσεις και 6 συλλήψεις οδηγών από την Τροχαία Αττικής

Στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως και 24-8-2025 σε οδικούς άξονες της Αττικής, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από το σύνολο των Υπηρεσιών Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), βεβαιώθηκαν συνολικά –1.293– παραβάσεις και συνελήφθησαν –6– οδηγοί εκ των οποίων -2- που οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος (άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα).

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων:

-162- παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,

παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, -30- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -102- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και -98- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Διαβάστε επίσης

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω εξόρμησης ακινητοποιήθηκαν -188- οχήματα και αφαιρέθηκαν -63- άδειες κυκλοφορίας και -241- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τις σε βάρος τους δικογραφίες στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας σε παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες εντάσσονται στις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και επιτείνουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών.