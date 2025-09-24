12 συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης και Καβάλας

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν επιπλέον κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως και 22-9-2025 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης και Καβάλας δώδεκα -12- άτομα εκ των οποίων έντεκα ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δώδεκα ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, την 15-9-2025 το μεσημέρι στην Καβάλα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας ένας ημεδαπός, διότι εντοπίστηκε να παραλαμβάνει από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών, ένα δέμα που περιείχε μια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους -50- γραμμαρίων.

Στην δεύτερη περίπτωση, την 18-9-2025 το πρωί στην Χρυσούπολη Καβάλας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΘΟΡ» του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, εντόπισαν στην κατοχή του και κατάχεσαν τρεις νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -97- γραμμαρίων και -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Στην τρίτη περίπτωση, την 18-9-2025 το μεσημέρι σε περιοχή της Σαμοθράκης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «LAIKA» της ίδιας Υπηρεσίας σε αγρόκτημά ιδιοκτησίας του, εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά -1- δενδρύλλιο κάνναβης ύψους -4,1- μέτρων και δύο συσκευασίες με μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Στην τέταρτη περίπτωση, την 22-9-2025 το μεσημέρι σε οικισμό της Δράμας, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας συνέλαβαν έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών έναν ημεδαπό, διότι όπως διακριβώθηκε καλλιεργούσε σε αγρόκτημα -7- δενδρύλλια κάνναβης ύψους από -0,8- έως 1,2 μέτρων τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα.

Επιπλέον σε οκτώ ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας, των Αστυνομικών Τμημάτων Δράμας και Νέστου και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν δύο ημεδαπούς στην Αλεξανδρούπολη και την Σαμοθράκη, έναν ημεδαπό στην Ξάνθη, δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό στη Δράμα και δύο ημεδαπούς σε οικισμούς της Καβάλας, διότι εντόπισαν συνολικά σε μια οικία και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατάσχεσαν ποσότητα συνθετικής κάνναβης βάρους -22,2- γραμμαρίων, μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και ένα τσιγάρο κάνναβης.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δώδεκα υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και τα Αστυνομικά Τμήματα Νέστου και Παγγαίου.