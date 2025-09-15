12 συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας και Ροδόπης

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13-9-2025 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας και Ροδόπης δώδεκα -12- άτομα εκ των οποίων δέκα ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν έντεκα ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, την 13-9-2025 το πρωί στη Χρυσούπολη Καβάλας, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου ένας ημεδαπός, διότι όπως διαπιστώθηκε κατείχε στην οικία του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -552- γραμμαρίων η οποία και κατασχέθηκε.

Στην δεύτερη περίπτωση, την 12-9-2025 το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «LAIKA» της ίδιας Υπηρεσίας σε αγρόκτημά ιδιοκτησίας του του και στην οικία του εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά από την κατοχή του -2- δενδρύλλια κάνναβης ύψους -2,2- και -3- μέτρων, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -192,1 γραμμαρίων και -2- μεταλλικούς τρίφτες.

Στην τρίτη περίπτωση, την 10-9-2025 το μεσημέρι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι τον εντόπισαν να καλλιεργεί σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του σε αγροτική περιοχή της Δράμας -3- δενδρύλλια κάνναβης ύψους -1- έως -1,8- μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον σε οκτώ ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας και Κομοτηνής και των Αστυνομικών Τμημάτων Δράμας και Νέστου πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν έναν ημεδαπό στην Αλεξανδρούπολη, δύο ημεδαπούς σε περιοχές της Ξάνθης, δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό σε περιοχές της Δράμας δύο ημεδαπούς σε περιοχές της Καβάλας και έναν ημεδαπό στην Κομοτηνή, διότι εντόπισαν συνολικά σε δύο οχήματα και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατάσχεσαν μικροποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης και έναν πλαστικό τρίφτη.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις έντεκα υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας και Κομοτηνής και το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.