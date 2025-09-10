12 συλλήψεις από αστυνομικούς της Ηπείρου

Στο πλαίσιο ελέγχων από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, που διενεργούνται καθημερινά σε όλη την Ήπειρο με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά το τελευταίο 10ημερο συνολικά -12- άτομα σε -11- διαφορετικές περιπτώσεις.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

-6- ημεδαποί στα Ιωάννινα, εκ των οποίων -2- ανήλικες και ανήλικος,

-3- ημεδαποί στην Άρτα,

-2- ημεδαποί και αλλοδαπός στην Πρέβεζα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν πλημμεληματικού χαρακτήρα δικογραφίες για κατοχή κατά περίπτωση μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, ναρκωτικών χαπιών και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA).