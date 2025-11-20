1.000 Μπράβο σε Αστυνομικό (εκτός υπηρεσίας) - "Εσωσε" την κατάσταση

Συνελήφθη χθες (19 Νοεμβρίου 2025) σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας αλλοδαπός άνδρας, που προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα.

Ειδικότερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, γυναίκα συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης, προσποιούμενη την αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι η εγγονή της έχει προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα, ζητώντας χρήματα, δήθεν για να αποφύγει τη σύλληψη.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει σε σημείο που της υπέδειξε, το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, προκειμένου να τα παραλάβει ο προαναφερόμενος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι, εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία εξαπάτησαν άλλη ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή του Κιλκίς στις 17 Νοεμβρίου 2025, καταφέρνοντας να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο συλληφθείς.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Επίσης κατασχέθηκε και ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».