1.000 κλήσεις την ώρα μοιράζει το νέο σύστημα που βάζει τέλος στο παράνομο παρκάρισμα -Πού ξεκίνησε η εφαρμογή του

Η παράνομη στάθμευση αποτελεί αιτία ταλαιπωρίας για χιλιάδες χρήστες του οδικού δικτύου καθημερινά, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές να δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες για να εντοπίζουν πιο αποτελεσματικά τους παραβάτες.

Οι ελάχιστες διαθέσιμες δημόσιες θέσεις στάθμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν ένα τεράστιο «αγκάθι» στις αστικές μετακινήσεις. Ωστόσο το ίδιο ισχύει και για την παράνομη στάθμευση, με το πρόβλημα να απασχολεί όπως φαίνεται όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, σε πολλές από τις οποίες δοκιμάζονται νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Διαβάστε επίσης

Μία από αυτές είναι τα αποκαλούμενα “camera cars”, τα οποία σαρώνουν τις πινακίδες κυκλοφορίας και τις αντιπαραβάλλουν με τα ψηφιακά δεδομένα στάθμευσης. Αν για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο βρίσκεται σταθμευμένο σε ζώνη που προορίζεται μόνο για κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, χωρίς ο οδηγός του έχει την απαραίτητη άδεια, τότε το scanner που είναι τοποθετημένο στην οροφή του αυτοκινήτου το αντιλαμβάνεται.

Από την ερχόμενη Πέμπτη, ο δήμος της Χαϊδελβέργης θα γίνει ο πρώτος στη Γερμανία που θα χρησιμοποιήσει επισήμως το λεγόμενο όχημα-σαρωτή στον αγώνα για την πάταξη της παράνομης στάθμευσης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας, η ψήφιση ενός πρόσφατου νόμου στη Βάδη-Βυρτεμβέργη επιτρέπει τη χρήση τέτοιων οχημάτων -καθιστώντας το εν λόγω κρατίδιο πρωτοπόρο σε εθνικό επίπεδο. Τα οχήματα διαθέτουν κάμερες τοποθετημένες στην οροφή, οι οποίες καταγράφουν την εικόνα του οχήματος, τις πινακίδες κυκλοφορίας των σταθμευμένων οχημάτων καθώς περνούν από δίπλα τους, καθώς και την τοποθεσία και την ώρα ελέγχου.

Μάλιστα σύμφωνα με το Υπουργείο, μπορούν να ελέγχουν αν έχει αγοραστεί εισιτήριο για θέσεις επί πληρωμή ή αν υπάρχει άδεια στάθμευσης κατοίκου, εφόσον αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Επίσης, μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις στάθμευσης σε διαδρόμους ποδηλάτων ή λωρίδες λεωφορείων.﻿

Σύμφωνα και πάλι με πηγές από το Υπουργείο, τα οχήματα-σαρωτές θα βοηθήσουν τους υπαλλήλους της αστυνομίας, δεν θα τους αντικαταστήσουν. Κατά το Υπουργείο, το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η αποδοτικότητα. «Με τη βοήθεια των camera cars, ένα άτομο μπορεί να ελέγξει έως και 1.000 οχήματα την ώρα με όχημα-σαρωτή, ενώ πεζοί ελεγκτές μόλις 50 οχήματα», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου.

Σε δοκιμή που έγινε στον χώρο στάθμευσης του πανεπιστημίου Χόενχαϊμ κοντά στη Στουτγκάρδη, το υπουργείο ανέφερε υψηλή αποδοτικότητα, αφού το όχημα-σαρωτής κατάφερε να ελέγξει 1.237 θέσεις στάθμευσης, τρεις φορές, μέσα σε 75 λεπτά.

Ο υπουργός Μεταφορών παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς εντός κατοικημένων περιοχών, ένα στα πέντε αυτοκίνητα είναι παράνομα σταθμευμένο.

Τα δεδομένα παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων διατηρούνται μόνο όσο διαρκεί η διαδικασία μέχρι να εκδοθεί το πρόστιμο, και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα δεδομένα των οχημάτων που σταθμεύουν νόμιμα διαγράφονται άμεσα. Αν καταγραφούν πεζοί, οι μορφές τους θολώνονται αυτόματα.

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη σε περιοχές της Γαλλίας και της Ολλανδίας, ενώ δεν αποκλείεται η χρήση της να υιοθετηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

www.carandmotor.gr