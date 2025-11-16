10 συλλήψεις από αστυνομικούς της Ηπείρου

Στο πλαίσιο ελέγχων από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, που διενεργούνται καθημερινά σε όλη την Ήπειρο με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα -10- συνολικά άτομα, σε -9- διαφορετικές περιπτώσεις.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

-5- ημεδαποί και αλλοδαπός στα Ιωάννινα,

-2- ημεδαποί και αλλοδαπός στην Πρέβεζα και

αλλοδαπός στη Θεσπρωτία.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν πλημμεληματικού χαρακτήρα δικογραφίες για κατοχή -κατά περίπτωση- μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, ηρωίνης και ναρκωτικών χαπιών, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.