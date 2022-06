Φωτογραφία: Αυτή είναι η καταζητούμενη που έκλεψε καρδιές με την εμφάνισή της και τα παράξενα σχόλια που… διαγράφηκαν

Miα γυναίκα από το Σίδνεϊ, που καταζητείται από την αστυνομία, φαίνεται πως έκλεψε τις... καρδιές πολλών Αυστραλών αφότου κυκλοφόρησε στα social media μια φωτογραφία από τη σύλληψή της.

Η φωτογραφία της 44χρονης δόθηκε στη δημοσιότητα, με την αστυνομία να γνωστοποιεί πως σε βάρος της εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.

Η αστυνομία ζητούσε βοήθεια από τον κόσμο για τον κόσμο για τον εντοπισμό της 44χρονης και η ανάρτηση γρήγορα συγκέντρωσε πολλά σχόλια από χρήστες των social media, με ορισμένους να στέκονται στην εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας.

Όταν μάλιστα ένας σχολιαστής αναρωτήθηκε για ποιο λόγο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ένας άλλος ... απάντησε: «γιατί μου έκοψε την ανάσα». «Καταζητείται επειδή έκλεψε την καρδιά μου».

Τα "ιδιαίτερα" σχόλια ανάγκασαν την αστυνομία να τα περιορίσει στην ανάρτηση στο Facebook, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Και σε τοπικό μέσο ενημέρωσης σβήστηκαν και στη συνέχεια απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα σχολιασμού σε μια σχετική ανάρτηση. «Σας ευχαριστούμε όλους – τα σχόλια έχουν διαγραφεί και απενεργοποιηθεί. Η αστυνομία έχει στείλει τη φωτογραφία και τις πληροφορίες σε εμάς για ένα θέμα δημόσια ασφάλειας και το έχουμε δημοσιεύσει όπως κάνουν οι ενημερωτικές ιστοσελίδες».

Δείτε την καταζητούμενη:

Και η αναρτηση στα social media:

Woman wanted by police steals the hearts of many of social media users thanks to her very glamourous mugshot https://t.co/YnlwoZCy6A

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 8, 2022