Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Σήμερα Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ως εξής:
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ
|ΠΑΚΟΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|ΧΡΥΣΑΦΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
|
ΡΗΓΑΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
|
ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ
|
ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
|ΧΥΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
|ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΑΜΙΑΣ
|ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
|ΦΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
|ΚΟΣΜΙΔΗΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
|ΚΡΟΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
|
ΓΚΟΥΜΑΣ
|
ΒΡΕΤΤΟΣ
|ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.
– ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
|
ΦΟΥΚΑΣ
|
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
|ΜΥΛΩΝΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
|ΑΛΕΞΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
|ΚΟΚΚΑΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών
Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης
Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος