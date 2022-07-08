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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
17:19 | 08/07/2022

Σήμερα Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  

 

ΡΗΓΑΣ

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  

 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ

  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  

 

ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ

  

 

ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  

 

ΓΚΟΥΜΑΣ

  

 

ΒΡΕΤΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.

 

– ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

  

 

 

ΦΟΥΚΑΣ

  

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ.

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