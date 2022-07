Στις ΗΠΑ αύριο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος θα μεταβεί στις ΗΠΑ, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη και θα έχει συναντήσεις:

• Με τον Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) των ΗΠΑ General Mark A. Milley.

• Με τον Chief of Staff of the Army General James C. McConville.

• Με τον Διοικητή της US Special Operations Forces Command (USSOCOM) General Richard D. Clarke, στις εγκαταστάσεις του USSOCOM στην Τάμπα της Φλόριντα όπου θα επισκεφθεί και το Πανεπιστήμιο Διακλαδικών Ειδικών Επιχειρήσεων.

• Με την Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και το Στρατιωτικό Προσωπικό μας που υπηρετεί στην Ουάσινγκτον, καθώς και με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τάμπα της Φλόριντα κ. Λουκά Τσώκο.

• Με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

• Με υψηλόβαθμους Αξιωματούχους του Πενταγώνου και του State Department, καθώς και με εκπροσώπους Ινστιτούτων Διεθνών Σχέσεων που εδρεύουν στην Ουάσινγκτον.

• Με μέλη και φορείς της Ελληνικής Ομογένειας στην Ουάσινγκτον και στην Τάμπα της Φλόριντα.

• Με τον Chairman, President και Chief Executive Officer της Lockheed Martin Corporation κ. James D. Taiclet, στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin στο Fort Worth στο Ντάλλας του Τέξας, όπου βρίσκεται και η γραμμή παραγωγής των Μαχητικών Αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35.