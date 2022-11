Σπάνια χειρόγραφα του Κορανίου παρουσιάζονται σε έκθεση σε Μουσείο της Σάρτζα

Επιλογή 50 χειρογράφων του Κορανίου που καλύπτουν 14 αιώνες ισλαμικού πολιτισμού παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε Μουσείο της Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα σπάνια έργα αποτελούν μέρος της Συλλογής Κορανίου του Χαμίντ Τζαφάρ και περιλαμβάνουν παραδείγματα ισλαμικής καλλιγραφίας από την Κίνα έως τη Βόρεια Αφρική.

Τα χειρόγραφα παρουσιάζονται στην έκθεση με τίτλο «Sacred Words, Timeless Calligraphy: Highlights of Exceptional Calligraphy from the Hamid Jafar Qur'an Collection στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης της Σάρτζα. Η έκθεση αναδεικνύει πτυχές των μοναδικών αισθητικών λεπτομερειών των έργων που είναι επηρεασμένα σε μεγάλο βαθμό από τις τοποθεσίες στις οποίες δημιουργήθηκαν και από τους τεχνίτες που τα δημιούργησαν.

Ο Χαμίντ Τζαφάρ, ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου Crescent Group of Companies, άρχισε να συλλέγει τα σπάνια χειρόγραφα πριν από περισσότερα από 40 χρόνια.